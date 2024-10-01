Самый молодой автор гола «МЮ» в АПЛ перешел в греческий «Астерас»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Федерико Македа стал игроком греческого «Астераса».

Срок соглашения с 33-летним итальянцем не раскрывается.

В апреле 2009 года 17-летний Македа забил за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Астон Виллы», став самым молодым автором гола в истории команды в АПЛ.

Также форвард выступал за «Сампдорию», «КПР», «Штутгарт», «Донкастер», «Бирмингем», «Кардифф», «Ноттингем Форест», «Новару», «Панатинаикос», «Анкарагюджю» и кипрский «АПОЭЛ».