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23 июля 2025, 20:47

Полузащитник «Ювентуса» Мбангула перешел в «Вердер» за 10 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Самуэль Мбангула.
Фото ФК «Вердер»

«Ювентус» объявил об уходе вингера Самуэля Мбангула в немецкий «Вердер».

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро, которые будут выплачиваться на протяжении четырех лет. Также туринцы могут получить еще 2 миллиона в качестве бонусов.

Мбангула перебрался в систему «Ювентуса» в 2020 году. Он провел за основную команду 32 матча, забил четыре мяча и сделал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего бельгийца в 14 миллионов евро.

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Футбол
ФК Вердер
ФК Ювентус
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