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23 июля 2025, 20:40

Рэшфорд — о переходе в «Барселону»: «В этом клубе сбываются мечты»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Новичок «Барселоны» Маркус Рэшфорд поделился эмоциями после перехода в каталонский клуб.

23 июля клуб объявил об аренде 27-летнего англичанина из «Манчестер Юнайтед».

«Я очень взволнован. В этом клубе сбываются мечты. Я чувствую себя как дома, этот клуб похож на семью. Они позволили мне чувствовать себя очень комфортно. Я следил за «Барселоной» с юных лет, буду наслаждаться игрой здесь.

У меня был очень позитивный разговор с Ханси Фликом. Он один из великих тренеров. В прошлом сезоне он проделал невероятную работу с молодой командой, добившись большого успеха.

Благодарю фанатов за радушный прием, надеюсь, вы насладитесь моей игрой. Я здесь впервые, и мой дебютный матч станет особенным моментом», — приводит слова Рэшфорда Marca.

Соглашение рассчитано на сезон-2025/26 и завершится 30 июня 2026 года. В договоре предусмотрена возможность выкупа.

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Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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