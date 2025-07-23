Рэшфорд — о переходе в «Барселону»: «В этом клубе сбываются мечты»

Новичок «Барселоны» Маркус Рэшфорд поделился эмоциями после перехода в каталонский клуб.

23 июля клуб объявил об аренде 27-летнего англичанина из «Манчестер Юнайтед».

«Я очень взволнован. В этом клубе сбываются мечты. Я чувствую себя как дома, этот клуб похож на семью. Они позволили мне чувствовать себя очень комфортно. Я следил за «Барселоной» с юных лет, буду наслаждаться игрой здесь.

У меня был очень позитивный разговор с Ханси Фликом. Он один из великих тренеров. В прошлом сезоне он проделал невероятную работу с молодой командой, добившись большого успеха.

Благодарю фанатов за радушный прием, надеюсь, вы насладитесь моей игрой. Я здесь впервые, и мой дебютный матч станет особенным моментом», — приводит слова Рэшфорда Marca.

Соглашение рассчитано на сезон-2025/26 и завершится 30 июня 2026 года. В договоре предусмотрена возможность выкупа.