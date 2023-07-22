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Сегодня, 13:42

Marca: «Милан» подпишет вингера «Вильярреала» Чуквуэзе за 30 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Милан» в ближайшее время подпишет контракт с вингером «Вильярреала» Саму Чуквуэзе, сообщает Marca.

По данным источника, «россонери» заплатят за 24-летнего нигерийца 30 миллионов евро плюс бонусы.

Игрок подпишет с «Миланом» 5-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Чуквуэзе сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.

ФК Вильярреал
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