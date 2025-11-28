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28 ноября 2025, 15:18

«Манчестер Сити» заинтересован в полузащитнике «Эльче» Мендосе

Павел Лопатко

«Манчестер Сити» намерен подписать полузащитника «Эльче» Родриго Мендосу, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в «Сити» продолжают следить за прогрессом 20-летнего игрока молодежной сборной Испании и развитием его карьеры. Также футболистом интересуются «Арсенал» и «Реал».

На чемпионате мира U-20 Мендоса выходил в стартовом составе всех пяти матчей национальной команды, он сделал результативную передачу.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 10 матчах за «Эльче» забил 2 гола. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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ФК Манчестер Сити
ФК Эльче
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