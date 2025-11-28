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28 ноября 2025, 12:48

«Ювентус» и «Милан» заинтересованы в Бернарду Силве

Павел Лопатко

«Ювентус» и «Милан» выходили на контакт с представителями полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы по поводу возможного трансфера, сообщает Calciomercato.

По данным источника, также 31-летним португальцем интересовались саудовские клубы. При этом сам футболист хотел бы остаться в Европе. Силва может последовать примеру Луки Модрича и своего бывшего партнера по команде Кевина Де Брейне и перейти в Серию А, хотя его текущая зарплата в размере 10 миллионов евро может стать препятствием для этого.

Контракт Силвы с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 16 матчах он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 32 миллиона евро.

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Бернарду Силва
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Ювентус
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