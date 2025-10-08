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8 октября 2025, 01:21

Ракитич — об отказе от перехода в «Ювентус» к Роналду: «Это мое самое большое сожаление»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Севильи» Иван Ракитич рассказал, что в 2019 году мог перейти из каталонского клуба в «Ювентус».

«Криштиану Роналду позвонил мне в 2019 году и сказал: «Переходи в «Ювентус». Честно говоря, я бы с удовольствием. Это мое самое большое сожаление. Главная причина, по которой этого не произошло, — мои обязательства перед «Барселоной», сумма трансфера была слишком высокой. Я восхищаюсь итальянским футболом и их образом жизни. Это было бы захватывающее приключение», — цитирует Sports Yahoo Ракитича.

Ракитич с 2014 по 2020 год выступал за «Барселону». Он провел 310 матчей, забил 35 голов и сделал 42 голевые передачи.

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Иван Ракитич
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Барселона
ФК Ювентус
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