Сегодня, 06:53

Источник: «Валенсия» заинтересована в Ибаньесе из «Аль-Ахли»

Павел Лопатко

«Веленсия» планирует подписать защитника «Аль-Ахли» Рожера Ибаньеса, сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, переход 26-летнего бразильца может состояться в зимнее или летнее трансферное окно 2026 года. Ибаньес является кандидатурой номер один для укрепления обороны испанской команды.

В сезоне-2025/26 Ибаньес в 10 матчах во всех турнирах забил 1 гол. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 17 миллионов евро.

ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Валенсия
Источник: «Интер» вернет Александра Станковича из «Брюгге» за 25 миллионов евро

КХЛ на Кинопоиске

