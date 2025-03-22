Футбол
22 марта, 22:34

Кьеза летом покинет «Ливерпуль» и может перейти в «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза близок к уходу из команды, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 27-летний вингер может вернуться в Италию, если согласится пойти на снижение зарплаты. Основным претендентом на игрока является «Наполи». Кьеза нравится главному тренеру неаполитанцев Антонио Конте.

Кьеза перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» в августе 2024 года. С того момента полузащитник провел 11 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Федерико Кьеза
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • zg

    Ну,в след раз подумают подумают,да и обратятся!

    25.03.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Даааа, пролетел Ливерпуль, не проконсультировавшись с вами...

    25.03.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Кьеза работяжка!

    25.03.2025

  • Sama_Dobrota

    Can't wait

    23.03.2025

  • zg

    Игрок то чуть выше среднего...В Ливере вот не ко двору пришелся...

    22.03.2025

