Кьеза летом покинет «Ливерпуль» и может перейти в «Наполи»

Полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза близок к уходу из команды, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 27-летний вингер может вернуться в Италию, если согласится пойти на снижение зарплаты. Основным претендентом на игрока является «Наполи». Кьеза нравится главному тренеру неаполитанцев Антонио Конте.

Кьеза перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» в августе 2024 года. С того момента полузащитник провел 11 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.