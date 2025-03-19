Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

19 марта, 09:15

«ПСЖ» хочет предложить Ямалю рекордный для клуба контракт

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» продолжает интересоваться вингером «Барселоны» Ламином Ямалем, сообщает El Nacional.

По информации источника, парижане пытаются убедить 17-летнего испанца не продлевать контракт с нынешним клубом. «ПСЖ» готов предложить Ямалю рекордный для клуба контракт, условия которого сопоставимы с теми, что были в клубе у нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне Ямаль провел 38 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
В США указали на отсутствие доказательств связи танкера Boracay с инцидентами с БПЛА
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ментяра

    апа, ты кня за еаоея принял иди гахуц нацист порадис мне мне сука

    25.03.2025

  • Ментяра

    давай зррощ ч? те нажо???

    25.03.2025

  • Юрий

    скажи мне садовник, а какие корни у тебя? ты ходишш в синагогу?

    23.03.2025

  • Юрий

    тi проклят вездесущим рабинером, те крышко!

    23.03.2025

  • Ратель

    Зохен вей, как они достали. Не могли вырастить своё и зарятся на чужое. А что делать бедному мальчику, спрошу я вас? Бежать за лёгкими деньгами или всё-таки играть в футбол и становиться его легендой?

    20.03.2025

  • sven

    а у слесаря руки, больная спина, грыжи в позвонке... но почему то миллионы им ни кто платить не собирается

    19.03.2025

  • sven

    вот так деньги убивают футбол

    19.03.2025

  • hant64

    Женек10, привет. Давненько не попадался твой пост мне на глаза. Помнишь, мы с месяц с небольшим за Рейнджеров толковали насчёт плова? На тот момент у них было 53 игры и 56 очков, плюс 3 соотношение. Сейчас у них всё то же самое, плюс 3 (69 игр 72 очка) То есть, идут чётко по графику мимо плова, на 85-86 очков, которых стопудово не хватит. Что скажешь, уверенность в рейнджерском плове не пошатнулась?

    19.03.2025

  • Loden

    Ливер согласен :)

    19.03.2025

  • Loden

    Есть у вас молодой Илья Всяких. Забивает за юношескую сборную. В Оренбурге тоже нищенствовать не будет. Но ведь уйдёт при хорошем предложении. Нет? Тоже будешь про преданность клубу рассказывать?

    19.03.2025

  • Тебе на воротник

    только вот, псж - не топ клуб

    19.03.2025

  • arno11

    Видя перед глазами пример Неймара это будет самой большой ошибкой, которую может сделать Ямаль в самом начале своего карьерного пути. Если футболист играет в Барселоне, то есть только один клуб в мире, в который можно перейти, чтобы расти дальше. Но в этот клуб футболисты Барселоны, за редчайшими исключениями не переходят. Eсли Ямаль хочет не повышать и развивать свой уровень, а тупо заработать больше денег, то это другое дело.

    19.03.2025

  • VD44

    Лапорта уже сказал: - ЯМуля, не нервируй меня! Ламин в своей команде и в команде свой, какой ПСЖ...

    19.03.2025

  • max fucktor

    Когда не знаешь, куда выкинуть лишние миллионы евро...

    19.03.2025

  • _Mike N_

    Зенит - купи Ямаля ! :laughing::laughing::laughing:

    19.03.2025

  • serkonol

    скорее всего обычный слух. в любом случае внимательно читаем, псж предлагает ямалю не продливать контракт с барсой, и в этом случае сможет предложить личный контракт на очень выгодных условиях. так бывает, футболисты иногда переходят свободными агентами. но надеюсь, что ямаль останется в барсе на долгие годы.

    19.03.2025

  • Soliton Оренбург

    Ну в каталонии он прям нищенсвует, да

    19.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Желание ПСЖ заманить к себе Ямаля более чем объяснимо.-после ухода Мбаппе,а чуть ранее Неймара и Месси,у них пустует ТРОН(как эти не странно,на результатах это сказалось только в лучшую строку)...Каждому топ клубу по определению нужна титульная мегазвезда,и выбор ПСЖ очевиден-Ямаль ещё даже не молод,а просто юн, вокруг него можно строить клуб на годы...И его ответ не так очевиден,как можно показаться на первый взгляд.Это предложение не только про деньги, это про гораздо большее-возможность стать лицом,брендом клуба..

    19.03.2025

  • Рюрик 9

    А зачем это НХЛ в целом и уж особенно клубам и игрокам НХЛ?

    19.03.2025

  • fedland

    а арабов денег, как у дурака фантиков. швыряются им бездумно. арабы зло для футбола, им нужно ограничить траты...

    19.03.2025

  • Женек10

    тупее сравнение сможешь подобрать? или на пальцах объяснить, сопоставимы ли финансовые вливания псж и Балтики!

    19.03.2025

  • Vladislove Dobry

    Зачем ? При живом Рафинье то ? Он в этом сезоне просто огонь . Уильямсу и не снилось .

    19.03.2025

  • Vladislove Dobry

    Ну там вообще то отступные прописаны . Если есть свободный миллиард в обход ФФП , то пусть попробуют . Барса на такие деньги много чего сделать сможет .

    19.03.2025

  • Vladislove Dobry

    А у ПСЖ есть лишний миллиард ? А как же ФФП ?

    19.03.2025

  • ПСЖ хочет предложить.... постойте,господа,а ЗЕНИТ,что? скромно постоит в сторонке в борьбе за талантливого молодого футболиста? а если серъезно то ЯМАЛЬ совершит самую большую ошибку в своей жизни... играй,паря,за БАРСУ и ни о каких ПСЖ и думать не моги.

    19.03.2025

  • Loden

    Михаил, могу ошибаться, на заднем плане питерский мост? Да не важно какой. Сколько игроков в наших ведущих клубах собрано с периферии. Никаких угрызений совести и призывов оставаться в Урале, Ростове, Крыльях и т.д. И там вроде не плохие деньги платят. Чего ж здесь-то про преданность заговорили?

    19.03.2025

  • Loden

    Лишение человека выбора отсылами к преданности - это что? Чувство собственного достоинства - это когда решаешь сам, а не кто-то за тебя. Уважение болельщиков? Так скиньтесь, предложите больше. Спрашиваете - в этом мире рулил бабло? Вы реально наивный? Будете до конца дней работать в своей котельной и не пойдёте на соседний завод с большей зарплатой, потому что котельная дала вам путёвку в жизнь :)

    19.03.2025

  • Aprel

    «Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», — сообщил Кремль. :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:! Самая тупая пропаганда в мире! Белый шум....

    19.03.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    В чем позор-то? У Крыльев, Оренбурга, Ахмата,Балтики и др. - ни одного значимого трофея...да вообще никакого! Они что - позор России?

    19.03.2025

  • serkonol

    у месси в барсе были великолепные финансовые условия! как это помогло клубу? 2-8 от баварии ещё долго будут помнить.

    19.03.2025

  • hant64

    Считаешь, играя за Барселону лет хотя бы 10 с годовым контрактом лямов минимум 8, со спонсорскими контрактами лямов на 20 в год минимум, он себе на всю оставшуюся жизнь денег не заработает? Ты хоть представляешь себе такие деньги? Или ты олигарх, и миллионов 300 долларов тебя не удивляют?

    19.03.2025

  • hant64

    Я то - да, был бы. Но я в данный момент и не в Барселоне.

    19.03.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Прпеданность клубу - что это? Чувство собственного достоинства - что это? Уважение болельщиков - пофиг! В этом мире рулит бабло! (Зачем деньги на 10 жизней - больше одной не прожить)...

    19.03.2025

  • Степочкин

    ПСЖ позор Франции! За всю историю ни одного значимого трофея! Ни одного!!! Есть только Кубок Кубков, который есть и у Динамо Тбилиси и у Динамо Киева вообще аж 2 раза. И это при всем том , что у них был Мбаппе, Неймар, Месси и др.... Вывод - в ПСЖ переходят за баблом. Стоимость игроков ПСЖ - 870млн. евро (Трасфермаркет)

    19.03.2025

  • weaver1982

    ПСЖ сейчас хорош как никогда в своей шейховской истории, но в спортивной перспективе переход конечно бесполезен. Вопрос только в деньгах, насколько много прделожит Аль Хелаифи чтобы можно или нельзя было отказаться

    19.03.2025

  • Рюрик 9

    Ха, вот Неймар и бабки заработал, и везде счастлив был - карнавалил, когда хотел и "болел" в волю.

    19.03.2025

  • Рюрик 9

    ПСЖ предлагает НЕ ПРОДЛЕВАТЬ КОНРАКТ С БАРСЕЛОНОЙ, т.е. о трансфере речь не идёт.

    19.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    ПСЖ, иди в Ж

    19.03.2025

  • Павел Леонидович

    ой смешные) будто он прям к вам взял да побежал) Скорее ща Барса еще Уильямса купит и будет еще фееричнее

    19.03.2025

  • primakow.vlad

    Только ПСЖ заиграл и Барса в норме. Зачем гонять Ямаля?

    19.03.2025

  • shpasic

    ну, если сумма трансфера покроет все долги Барселоны - то почему бы и не продать?)

    19.03.2025

  • bvp

    И этого испортят.

    19.03.2025

  • Andrew Markonie

    ПСЖ это черная дыра какая-то. Все оттуда сбегают в итоге. Бабки не главное для хорошего футболиста. Не надо туда Ямалю. Надо играть там, где ты счастлив и нужен. А все деньги мира не заработаешь.

    19.03.2025

  • Константин Юрьевич

    Не надо ломать то, что работает. Хотя это его дело.

    19.03.2025

  • MegaSmalex

    Сдется мне, предложи тебе такой контракт, ты давно там был.

    19.03.2025

  • Loden

    Как раз наоборот. Если у парня есть мозги - пусть переходит. Век спортсмена скоротечен и кто знает как может сложиться завтра. Мениски, кресты, ахилы, никто не отменял, а з/п здесь и сегодня. ПСЖ - не из Ухрюпинска, Ливерпуль был, видел. Ну а целование эмблем конечно приветствуется, но это пока ты нужен. Месси подтвердит. Вперёд в хороший клуб с рекордной зарплатой. ЛЧ и там можно взять.

    19.03.2025

  • Андрей Коняхин

    Вот у кого денег девать некуда!

    19.03.2025

  • hant64

    Если мозги у парня есть, то никогда ни на каких условиях он в ПСЖ не пойдёт.

    19.03.2025

  • Ydim

    Барселона ему подняла зарплату. Никуда он не уйдет.

    19.03.2025

  • Ментяра

    Не уйд?т, пока молодой.

    19.03.2025

  • Adminni

    Так Барсуки с ним его еще не продлили?:laughing: Очень похоже что наступят на грабли Месси и будут трилион ему платить...

    19.03.2025

    • «Реал» выбирает между тремя игроками на позицию центрального защитника

    Кьеза летом покинет «Ливерпуль» и может перейти в «Наполи»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости