«ПСЖ» хочет предложить Ямалю рекордный для клуба контракт

«ПСЖ» продолжает интересоваться вингером «Барселоны» Ламином Ямалем, сообщает El Nacional.

По информации источника, парижане пытаются убедить 17-летнего испанца не продлевать контракт с нынешним клубом. «ПСЖ» готов предложить Ямалю рекордный для клуба контракт, условия которого сопоставимы с теми, что были в клубе у нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне Ямаль провел 38 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач.