Источник: Уругвайский защитник может перейти в «Спартак»
09:02
Защитник «Милана» Диего Лаксальт, арендованный «Торино», может перейти в «Спартак», сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, 26-летний уругваец может вернуться в миланский клуб в случае ухода защитника Рикардо Родригеса. Однако на Лаксальта есть интерес со стороны «Спартака».
Летом 2018 года интерес к уругвайцу проявлял «Зенит», однако футболист перешел из «Дженоа» в «Милан».
В текущем сезоне Лаксальт провел 16 матчей в серии А, в которых сделал голевой пас.
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