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Источник: Уругвайский защитник может перейти в «Спартак»

09:02
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Защитник «Милана» Диего Лаксальт, арендованный «Торино», может перейти в «Спартак», сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 26-летний уругваец может вернуться в миланский клуб в случае ухода защитника Рикардо Родригеса. Однако на Лаксальта есть интерес со стороны «Спартака».

Летом 2018 года интерес к уругвайцу проявлял «Зенит», однако футболист перешел из «Дженоа» в «Милан».

В текущем сезоне Лаксальт провел 16 матчей в серии А, в которых сделал голевой пас.

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