Источник: Кабелла перешел из "Сент-Этьена" в "Краснодар"

Полузащитник "Сент-Этьена" Реми Кабелла в ближайшее время станет игроком "Краснодара", утверждает журналист Foot Ману Лонжон в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" хочет заключить с 29-летним Кабелла контракт на три года. В этом случае его годовой оклад может вырасти до одного миллиона евро.

Кабелла перешел в "Сент-Этьен" из "Марселя" в 2018 году. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.

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Rémy Cabella s’en va ! ✅

Accord Krasnodar / ASSE ! — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) July 24, 2019

Источник: "Краснодар" интересуется полузащитником "Сент-Этьена"