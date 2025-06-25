Футбол
25 июня, 01:37

Спортдир «Милана» подтвердил переговоры с Модричем

Евгений Козинов
Корреспондент

Спортивный директор «Милана» Игли Таре подтвердил, что полузащитник Лука Модрич вскоре присоединится к клубу.

«Мы готовы принять Луку Модрича, нам нужны новые лидеры. Модрич может стать для нас ключевым игроком. Он хочет быть конкурентоспособным и выигрывать титулы... Мы работаем над этим», — приводит Фабрицио Романо в соцсети X слова Таре.

Ранее появилась информация, что 39-летний Лука Модрич на правах свободного агента подпишет контракт с «Миланом» до лета 2026 года.

22 мая «Реал» объявил, что полузащитник покинет команду после клубного чемпионата мира.

Лука Модрич
ФК Милан
  • Adminni

    Милану нужны лидеры в старте, а не усиление лавочки. Я сильно сомневаюсь что Модрич будет выдерживать хотя бы по 70 минут. В Реале он был полезен выходя на замену, но у Милана сейчас же цель найти опытного лидера. Ладно Ибра приходил, в нападении не такая интенсивность игры, а Модричу придется метаться в центре поля весь матч. Если же сам Модрич скажет что готов, то вероятность серьезной травмы от нагрузок будет очень высокой.

    25.06.2025

