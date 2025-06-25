Спортдир «Милана» подтвердил переговоры с Модричем

Спортивный директор «Милана» Игли Таре подтвердил, что полузащитник Лука Модрич вскоре присоединится к клубу.

«Мы готовы принять Луку Модрича, нам нужны новые лидеры. Модрич может стать для нас ключевым игроком. Он хочет быть конкурентоспособным и выигрывать титулы... Мы работаем над этим», — приводит Фабрицио Романо в соцсети X слова Таре.

Ранее появилась информация, что 39-летний Лука Модрич на правах свободного агента подпишет контракт с «Миланом» до лета 2026 года.

22 мая «Реал» объявил, что полузащитник покинет команду после клубного чемпионата мира.