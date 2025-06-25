Футбол
25 июня, 03:08

«Ювентус» хочет приобрести Санчо у «МЮ»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Ювентус» настаивает на приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио. В среду, 25 июня, состоится видеозвонок между клубами, чтобы обсудить возможность перехода 25-летнего англичанина.

В сезоне-2024/25 Санчо на правах аренды выступал за «Челси». В 42 матчах во всех турнирах он забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

12 июня сообщалось, что «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» рассматривают возможность трансфера Санчо.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «МЮ» рассчитан до 2026 года.

Джейдон Санчо
  • Player124

    Туда ему и дорога. Неприятному игроку в неприятный клуб, они созданы друг для друга.

    25.06.2025

  • Adminni

    ну ему только 25, если 40 лямов дадут, МЮ отпустит, а в Юве вполне может его реанимировать, все-таки борьба за чемпионство мотивирует больше, чем за середину таблицы

    25.06.2025

    • Спортдир «Милана» подтвердил переговоры с Модричем

    Кессье может вернуться в Италию

