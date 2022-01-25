Хулиан Альварес станет игроком «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» подпишет нападающего Хулиана Альвареса, выступающего за «Ривер Плейт», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, контракт игрока будет рассчитан на пять лет. Его контракт с «Ривером» истекает 31 декабря 2022 года.

21-летний аргентинский нападающий в прошедшем сезоне провел 46 матчей за команду во всех турнирах. В его активе 15 голов и один результативный пас.

Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.