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Сегодня, 20:16

Хулиан Альварес станет игроком «Манчестер Сити»

Евгений Петров
Корреспондент
Хулиан Альварес.
Фото AFP

«Манчестер Сити» подпишет нападающего Хулиана Альвареса, выступающего за «Ривер Плейт», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, контракт игрока будет рассчитан на пять лет. Его контракт с «Ривером» истекает 31 декабря 2022 года.

21-летний аргентинский нападающий в прошедшем сезоне провел 46 матчей за команду во всех турнирах. В его активе 15 голов и один результативный пас.

Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

ФК Манчестер Сити
ФК Ривер Плейт
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