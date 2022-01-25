Российский защитник Назаров перешел в чешский «Богемианс»

«Богемианс» подписал российского защитника Евгения Назарова, сообщает официальный сайт чешского клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Футболист перешел на правах свободного агента. Ранее он выступал «Краснодар-2» и «СКА-Хабаровск». Также у него есть опыт выступлений в Чехии за Теплице.

24-летний Назаров в текущем сезоне провел шесть матчей в Олимп-ФНЛ за «Кранодар-2» и сделал один результативный пас.

Также «Богемианс» объявил об аренде у «Хрудима» защитника Доминика Гашека.