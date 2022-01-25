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Сегодня, 20:42

Российский защитник Назаров перешел в чешский «Богемианс»

Евгений Петров
Корреспондент

«Богемианс» подписал российского защитника Евгения Назарова, сообщает официальный сайт чешского клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Футболист перешел на правах свободного агента. Ранее он выступал «Краснодар-2» и «СКА-Хабаровск». Также у него есть опыт выступлений в Чехии за Теплице.

24-летний Назаров в текущем сезоне провел шесть матчей в Олимп-ФНЛ за «Кранодар-2» и сделал один результативный пас.

Также «Богемианс» объявил об аренде у «Хрудима» защитника Доминика Гашека.

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