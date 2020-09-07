Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Хамес Родригес перешел в «Эвертон»

22:13
Хамес Родригес. Фото "Эвертон"
Хамес Родригес. Фото "Эвертон"
Теги:

«Эвертон» объявил о подписании контракта с Хамесом Родригесом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с колумбийцем рассчитано на два года с возможностью продления еще на один.

Хамес знаком с главным тренером ливерпульцев Карло Анчелотти, который привел его в «Реал» в 2014 году.

— Я невероятно рад перейти в этот выдающийся клуб с богатой историей к тренеру, которого хорошо знаю, — сказал Хамес Родригес. — С нетерпением жду возможности достичь выдающихся результатов. Я перехожу сюда, чтобы стать лучше. А также чтобы помогать команде побеждать и играть в хороший футбол.

В прошлом сезоне Хамес Родригес провел за «Реал» 14 матчей и забил 1 гол.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир