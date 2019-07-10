Хаджи выберет свой новый клуб до пятницы

Георге Хаджи, отец полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи, заявил, что сын определится со следующей командой не позднее пятницы, информирует Digi Sport.

По словам Хаджи-старшего, 20-летний хавбек выбирает из 3-4 вариантов. Георге Хаджи подчеркнул, что деньги не станут главным критерием выбора.

Ранее президент "Вииторула" Гика Попеску намекнул, что Хаджи не собирается переходить в "Спартак", несмотря на то, что предложение москвичей было очень хорошим и для игрока, и для клуба.​

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