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Сегодня, 21:48

Гасперини высказался об интересе «Манчестер Юнайтед» к Хойлунду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал будущее нападающего бергамасков Расмуса Хойлунда.

«Он очень счастлив здесь, я бы, конечно, хотел оставить Расмуса, но иногда клубам и игрокам приходится рассматривать огромные предложения», — приводит слова Гасперини инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит предложение по 20-летнему датчанину. «Аталанта» хочет получить за него около 70 миллионов евро.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
Джан Пьеро Гасперини
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