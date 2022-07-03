«Фиорентина» готова предложить «Шахтеру» за Додо 15 миллионов евро

Защитник «Шахтера» Додо в ближайшее время подпишет контракт с «Фиорентиной», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в ближайшее время «фиалки» начнут новые переговоры по трансферу 23-летнего бразильца и предложат украинскому клубу сумму в 14-15 млн евро. Сам игрок уже согласовал контракт с итальянским клубом до 2027 года.

В минувшем сезоне Додо провел 26 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, в которых отметился 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.