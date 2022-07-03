«Камаз» арендовал Шамкина у «Зенита»
Форвард «Зенита» Даниил Шамкин перешел в «Камаз», сообщает официальный Twitter клуба.
Арендное соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23. Игрок будет выступать под десятым номером.
Минувший сезон Шамкин провел в аренде у «Балтики». На его счету 12 матчей в ФНЛ, в которых он не отметился результативными действиями.
Добро пожаловать в команду, Даниил?— ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) July 2, 2022
Футбольный клуб «КАМАЗ» подписал контракт с нападающим — Даниилом Шамкиным!??
?Шамкин Даниил Дмитриевич
?Дата рождения — 22.06.2002
?Амплуа — нападающий
?Рост — 187, Вес — 78
?Предыдущий клуб — @zenit_spb
?Игровой номер — 10 pic.twitter.com/V475yfIQ2z
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