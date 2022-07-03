«Камаз» арендовал Шамкина у «Зенита»

Форвард «Зенита» Даниил Шамкин перешел в «Камаз», сообщает официальный Twitter клуба.

Арендное соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23. Игрок будет выступать под десятым номером.

Минувший сезон Шамкин провел в аренде у «Балтики». На его счету 12 матчей в ФНЛ, в которых он не отметился результативными действиями.