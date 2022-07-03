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Сегодня, 01:13

«Камаз» арендовал Шамкина у «Зенита»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Зенита» Даниил Шамкин перешел в «Камаз», сообщает официальный Twitter клуба.

Арендное соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23. Игрок будет выступать под десятым номером.

Минувший сезон Шамкин провел в аренде у «Балтики». На его счету 12 матчей в ФНЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

ФК Зенит
ФК КАМАЗ
Даниил Шамкин
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