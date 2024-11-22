Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:33

«Фенербахче» отказался продать Эн-Несири в «Аль-Наср» за 30 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аль-Наср» предложил «Фенербахче» 30 миллионов евро, не считая бонусов, за нападающего Юссефа Эн-Несири, сообщил в соцсети X журналист Ягыз Сабунджоглу.

Турецкий клуб отклонил предложение по 27-летнему марокканцу, потому что довольны его игрой и будет сложно найти ему замену в середине сезона.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость марокканского нападающего в 22 миллиона евро.

В этом сезоне Эн-Несири сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Фенербахче
Читайте также
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
Команду Семака уравняли со «Спартаком». Что происходит в «Зените»
В США заявили о неспособности ракет ATACMS обеспечить Киеву победу
В России изменится порядок регистрации транспортных средств
Игрок сборной Грузии по водному поло Битадзе временно отстранен из-за допинга
Президент РФ заявил о невозможности противодействия российским ракетам «Орешник»
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лилль» не собирается отпускать Дэвида в «Баварию» зимой

«Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ювентус» претендуют на Эдерсона

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости