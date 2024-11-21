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Сегодня, 04:23

«Лилль» не собирается отпускать Дэвида в «Баварию» зимой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Лилля» Оливье Летанг отреагировал на новость об интересе «Баварии» к нападающему французской команды Жонатану Дэвиду.

«Жонатан Дэвид не уйдет в январе. Мы сделали ему новое предложение по контракту, и теперь все зависит от игрока», — цитирует RMC Летанга.

Дэвид выступает за «Лилль» с лета 2020 года. В этом сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи. Действующий контракт игрока рассчитан до лета следующего года.

Футбол
ФК Бавария
ФК Лилль
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