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Сегодня, 06:32

Экс-игрок «Локомотива» Сапатер продолжит карьеру в Канаде

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетико Оттава» объявил о переходе полузащитника «Сарагосы» Альберто Сапатера. Контракт рассчитан до конца 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

«Хотя у меня были предложения в Испании, я решил не продолжать там играть, потому что «Сарагоса» — клуб моего сердца. Я хотел нового вызова, чего-то совершенно отличного от моего прошлого опыта. Канада была среди четырех стран, из которых я получил предложения, но «Атлетико Оттава» был первым, кто связался со мной после окончания сезона. Я услышал замечательные вещи и почувствовал искреннее чувство любви и поддержки», — отметил Сапатер.

В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Сапатер с 2011 по 2014 год выступал за «Локомотив». Он сыграл 38 матчей, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Альберто Сапатер
ФК Сарагоса
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