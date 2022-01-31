Джоване Кабрал и Каменович стали игроками «Лацио»

«Лацио» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Спортинга» Джоване Кабрала.

Указано, что римский клуб арендовал игрока. Соглашение рассчитано до конца сезона. У «Лацио» будет опция выкупа контракта.

23-летний игрок из Кабо-Верде в текущем сезоне провел 17 матчей за «Спортинг» во всех турнирах и забил три мяча при одной голевой передаче.

Также «Лацио» объявил о переходе защитника сербского клуба «Чукарички» Димитрие Каменовича. 21-футболист провел за «Чукарички» 57 матчей за всю карьеру и забил два мяча при трех голевых передачах.