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Сегодня, 22:43

Джоване Кабрал и Каменович стали игроками «Лацио»

Евгений Петров
Корреспондент

«Лацио» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Спортинга» Джоване Кабрала.

Указано, что римский клуб арендовал игрока. Соглашение рассчитано до конца сезона. У «Лацио» будет опция выкупа контракта.

23-летний игрок из Кабо-Верде в текущем сезоне провел 17 матчей за «Спортинг» во всех турнирах и забил три мяча при одной голевой передаче.

Также «Лацио» объявил о переходе защитника сербского клуба «Чукарички» Димитрие Каменовича. 21-футболист провел за «Чукарички» 57 матчей за всю карьеру и забил два мяча при трех голевых передачах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ 0
Ницца 0
1-й тайм

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

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ТБ 1.5

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ФК Лацио
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Чукарички
серия А
0
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