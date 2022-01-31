«Парма» объявила о переходе Пандева

Нападающий Горан Пандев стал игроком «Пармы», сообщает официальный сайт итальянского клуба. Его предыдущим клубом был «Дженоа».

Детали сделки не разглашаются, но указано, что речь идет о трансфере на постоянной основе, а не об аренде.

38-летний македонский футболист в текущем сезоне 22 матча за «Дженоа» и сделал один результативный пас. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Напомним, за «Парму» выступает бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.