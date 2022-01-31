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Сегодня, 22:25

«Парма» объявила о переходе Пандева

Евгений Петров
Корреспондент
Горан Пандев.
Фото Twitter

Нападающий Горан Пандев стал игроком «Пармы», сообщает официальный сайт итальянского клуба. Его предыдущим клубом был «Дженоа».

Детали сделки не разглашаются, но указано, что речь идет о трансфере на постоянной основе, а не об аренде.

38-летний македонский футболист в текущем сезоне 22 матча за «Дженоа» и сделал один результативный пас. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Напомним, за «Парму» выступает бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Горан Пандев
ФК Дженоа
ФК Парма
серия А
1
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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