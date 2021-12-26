«Ньюкасл» хочет подписать Берге из «Шеффилда»
Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 23-летнего норвежца претендует «Ньюкасл». Летом в СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Арсенала», «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Ливерпуля».
В текущем сезоне Берге провел 8 матчей в АПЛ, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.
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