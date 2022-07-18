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Сегодня, 01:33

«Брюгге» согласовал контракт с Нильсенем из «Юниона»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Юниона» Каспер Нильсен подписал контракт с «Брюгге», сообщается на официальном сайте клуба.

Чемпион Бельгии достиг принципиального соглашения с 28-летним датчанином.

В минувшем сезоне Нильсен провел 41 матч за «Юнион», в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

ФК Брюгге
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