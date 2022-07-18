«Брюгге» согласовал контракт с Нильсенем из «Юниона»

Полузащитник «Юниона» Каспер Нильсен подписал контракт с «Брюгге», сообщается на официальном сайте клуба.

Чемпион Бельгии достиг принципиального соглашения с 28-летним датчанином.

В минувшем сезоне Нильсен провел 41 матч за «Юнион», в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.