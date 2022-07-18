«Брюгге» согласовал контракт с Нильсенем из «Юниона»
Полузащитник «Юниона» Каспер Нильсен подписал контракт с «Брюгге», сообщается на официальном сайте клуба.
Чемпион Бельгии достиг принципиального соглашения с 28-летним датчанином.
В минувшем сезоне Нильсен провел 41 матч за «Юнион», в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.
Princiepsakkoord: Casper Nielsen komt naar Club Brugge. Club en Union bereikten vanmiddag een princiepsakkoord over de overgang. ??? pic.twitter.com/NIy6TfffBh— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 17, 2022
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