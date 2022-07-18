Де Лигт сегодня прилетит в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт в ближайшее время может перейти в «Баварию», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, в понедельник, 18 июля 22-летний голландец прилетит в Мюнхен, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с чемпионом Германии. Сообщалось, что «Бавария» заплатит за игрока 70 млн евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне де Лигт забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.