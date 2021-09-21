«Атлетико» отказался от перехода Роналду летом
20:12
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду мог стать игроком «Атлетико», сообщает 21 сентября Cadena Ser.
По данным источника, агент игрока Жорже Мендеш предложил его мадридскому клубу. Однако в «Атлетико» решили не начинать переговоры. В итоге португалец все же покинул «Ювентус», но отправился в «МЮ». Ранее он выступал в Испании за мадридский «Реал».
36-летний Роналду в текущем сезоне провел три матча за «Манчестер Юнайтед» и забил четыре мяча.
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