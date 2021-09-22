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«Эр-Райан» анонсировал переход Хамеса

12:57
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес близок к переходу в «Эр-Райан».

Катарский клуб анонсировал аренду 30-летнего колумбийца. Игрок уже прошел медицинское обследование.

Хамес Родригес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года, на его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах за команду. В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч.

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Сергей Разин все материалы автора

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