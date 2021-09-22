«Эр-Райан» анонсировал переход Хамеса
12:57
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес близок к переходу в «Эр-Райан».
Катарский клуб анонсировал аренду 30-летнего колумбийца. Игрок уже прошел медицинское обследование.
???— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 22, 2021
Soon pic.twitter.com/OqcPyGFFQj
Хамес Родригес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года, на его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах за команду. В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч.
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