«Эр-Райан» анонсировал переход Хамеса

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес близок к переходу в «Эр-Райан».

Катарский клуб анонсировал аренду 30-летнего колумбийца. Игрок уже прошел медицинское обследование.

Хамес Родригес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года, на его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах за команду. В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч.