Агенты хавбека «Фенербахче» прокомментировали интерес со стороны «Спартака» и ЦСКА

Агентство FutureBall, представляющее интересы полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана, прокомментировало слухи о возможном переходе игрока в Россию. Ранее сообщалось об интересе «Спартака» и ЦСКА к 25-летнему турецкому полузащитнику.

— Некоторые агенты из России звонили нам, чтобы просто поинтересоваться. Однако пока мы не заметили никаких официальных шагов в сторону трансфера, — ответили «СЭ» в FutureBall.

В нынешнем сезоне Туфан принял участие в 16 матчах за «Фенербахче», забил 4 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

(Данил Алешин)