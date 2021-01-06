Агенты хавбека «Фенербахче» прокомментировали интерес со стороны «Спартака» и ЦСКА
20:08
Агентство FutureBall, представляющее интересы полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана, прокомментировало слухи о возможном переходе игрока в Россию. Ранее сообщалось об интересе «Спартака» и ЦСКА к 25-летнему турецкому полузащитнику.
— Некоторые агенты из России звонили нам, чтобы просто поинтересоваться. Однако пока мы не заметили никаких официальных шагов в сторону трансфера, — ответили «СЭ» в FutureBall.
В нынешнем сезоне Туфан принял участие в 16 матчах за «Фенербахче», забил 4 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.
(Данил Алешин)
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