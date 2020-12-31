Модрич забил уникальный гол, но «Реал» все равно не выиграл

Прервалась пятиматчевая победная серия «Реала» в чемпионате Испании — мадридцы не сумели на выезде обыграть «Эльче» (1:1)

Чемпионат Испании. Лига 1. 16-й тур

«Эльче» — «Реал» — 1:1 (0:1)

Голы: Модрич, 20 (0:1). Фидель, 52 — с пенальти (1:1).

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Миньо, Верду, Хосема, Марконе, Ригони (Хосан, 74), Гути, В.Родригес (Тете Моренте, 74), Фидель, Бойе (Каррильо, 87).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Карвахаль, Модрич, Кроос (Вальверде, 78), Каземиру, Бензема, Васкес (Азар, 77), Асенсио (Винисиус Жуниор, 86).

Предупреждения: Серхио Рамос, 21. Каземиру, 60. Карвахаль, 66. Кроос, 71. Верду, 73.

Судья: Фигероа Васкес.

30 декабря. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

«Реал» набрал хороший ход в декабре, выиграв пять матчей подряд. «Эльче», напротив, не выигрывал в восьми последних встречах. Таким был краткий, но очень показательный предматчевый расклад. В состав «Реала» после месячного отсутствия вернулся Марселу. Событие, казалось бы, радостное, но есть нюанс: бразилец в этом сезоне выходил в шести матчах, и «Реал» выиграл только в одном (при одной ничьей и четырех поражениях). В заявке «Королевского клуба» не оказалось Иско. Но не потому, что он разругался с Серхио Рамосом, и ему ищут новый команду. У полузащитника родился сын, которого назвали Пьеро.

Первый момент у ворот гостей возник как раз из зоны Марселу. Эмилиано Ригони (тот самый, что взят в аренду у «Зенита») раскачал бразильца и опасно пробил в ближний угол. Правда, в следующей атаке не менее опасно пробил уже сам Марселу — «Эльче» выручила перекладина. Но это все отдельные моменты, а в целом «Реал» практически все время владел мячом, а при потерях сразу же начинал «душить» соперника высоким прессингом. К середине тайма это дало результат: Марко Асенсио пробил издали, мяч попал в перекладину, а первым на добивании оказался Лука Модрич. Гол хорвата уникален — он впервые забил за «Реал» головой! И это в 365-м матче за клуб!

? @marcoasensio10 chut? un disparo buen?simo que acabar?a golpeando el larguero tras la intervenci?n del portero.

? ?Al rechace estaba @lukamodric10 para rematar y ponernos por delante en el marcador! #ElcheRealMadrid | #RMLiga pic.twitter.com/jWRa4N1I1S — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 30, 2020

Ближе к перерыву в ворота «Эльче» был назначен пенальти. Однако после просмотра эпизода судья отменил свое решение: рука Виктора Родригеса была в естественном положении.

Real Madrid thought they had a penalty for handball...



But it was overturned by VAR ???? pic.twitter.com/OohFdexOHa — Goal (@goal) December 30, 2020

Второй тайм начался с пенальти в ворота «Реала», который отменять не стали. Дани Карвахаль завалил Антонио Баррагана после «стандарта». Тибо Куртуа угадал направление удара Фиделя Чавеса, но выручить не смог. В последних девяти матчах «Реал» пропустил шесть мячей с пенальти — столько же, сколько в предыдущих 65 встречах.

Что было дальше — вполне предсказуемо. «Реал» атаковал, «Эльче» находил возможности, чтобы довольно смело убегать в контратаки. Хозяев несколько раз выручал голкипер Эдгар Бадия, отбивший, в частности, опасные удары Лукаса Васкеса и Карвахаля. Мадридцы не смогли раскачать оборону «Эльче» мелкими передачами на подступах к штрафной и в концовке стали грузить мяч в штрафную, однако Кариму Бензема так и не удалось сделать решающее касание. А вообще «Реал» мог остаться ни с чем: на последней минуте добавленного времени Гонсало Верду хорошо пробил со штрафного, но Куртуа справился.

Победная серия «Реала» прервалась. Теперь отставание от лидирующего «Атлетико» составляет два очка, причем у команды Диего Симеоне еще две встречи в запасе.