«Реал» проиграл дома «Алавесу». «Королевскому клубу» нужно освежить состав

Команда Зинедина Зидана показала довольно блеклый футбол против середняка (1:2)

Чуть более месяца назад «Реал» и его главный тренер Зинедин Зидан были под огнем критики. Всерьез обсуждалась даже возможность отставки француза. Но Зизу, как казалось, справился с кризисом. В ла лиге «Королевский клуб» более менее стабильно набирает очки, пусть порой и случаются провалы вроде матча с «Валенсией». В Лиге чемпионов вопрос с выходом из группы тоже, скорее всего, решен — достаточно во вторник обыграть «Шахтер» в Киеве, а в последнее время украинская команда совсем плоха.

При этом Зидан вынужден жить в условиях постоянного кадрового кризиса. В матче с «Алавесом» не смогли принять участие Серхио Рамос, Карвахаль, Одриосола, Бензема, Йович, Вальверде. А в середине первого тайма был заменен Азар. Бельгиец видимо не хромал, но на одном из повторов было заметно, как он от боли состроил характерную гримасу.

И это уже становится мемом. Ну или вторым сезоном сериала «Гарет Бэйл и его болячки», только в главной роли теперь Азар. За полтора года в Мадриде он сыграл всего 19 матчей в чемпионате Испании. И за это же время бельгиец семь раз вылетал из строя по различным причинам — травма подколенного сухожилия, травма лодыжки, перелом большой берцовой кости, дважды травма ноги, ушиб, вирус... В общей сложности Азар с момента подписания контракта с «Реалом» пропустил восемь месяцев из-за разных болячек.

Хотя без Бензема «Реалу» очень нужен человек, который может что-то придумать впереди, когда что-то идет не так. Как это было в матче с «Алавесом», когда соперник быстро повел в счете. А гости, хотя и шли перед этим туром на 15-м месте, пропустили всего 12 голов в 10 матчах. Гол, кстати, получился довольно дурацким — после подачи углового и удара по воротам мяч попал куда-то в предплечье Начо, однако рефери Адриан Кордеро назначил пенальти. Как заметил недавно полузащитник «Манчестер Сити» Де Брейне, он перестал разбираться в правилах и их трактовках — и с бельгийцем сложно не согласиться.

Не менее глупым получился и второй гол «Алавеса» в начале второго тайма. Напортачил Куртуа, сделавший передачу прямо на ногу Хоселу, который переправил его в пустые ворота. С другой стороны, голкипер «Реала» дважды спас команду при выходах один на один с ним Лукаса Переса.

Сами же мадридцы выглядели в атаке удивительно предсказуемо, а весь креатив сводился к бесконечным навесам в штрафную. Полузащите без Вальверде категорически не хватало мобильности — ветеранское трио Каземиро-Модрич-Кроос в этом плане уже совсем не выручает даже в играх против команд типа «Алавеса». А без Бензема недоставало мысли в первой линии атаки, все же француз — едва ли не самый умный центрфорвард современности. В этом смысле Мариано Диас ему не чета. Заканчивал же матч «Реал» с совсем уж экспериментальным трио в атаке — Винисиус-Мариано-Родригу. Вряд ли это то сочетание, о котором мечтают мадридские фанаты.

В концовке «Реал» все же немного поддал жару после гола Каземиро, и чуть было не повторился сценарий матча Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией», когда «Королевский клуб» спасся на последних минутах, хотя уступал 0:2. Иско даже попал в перекладину. Но вряд ли кто назовет победу «Алавеса» случайной, пусть с голами гостям во многом повезло.

Возможно, в январе «Реалу» все же стоит выйти на трансферный рынок и освежить состав. Например, найти нормального дублера Бензема, потому что ни Йович, ни Диас на эту роль не тянут. Или еще одного мобильного хавбека в полузащиту.

Понятно, что сыграно только 10 туров и ничего не потеряно, что рано или поздно вернутся все травмированные, но еще пара-тройка таких матчей, и можно будет бить тревогу.