Зидан хочет видеть Погба в «Реале», Перес готов купить Эриксена

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан настаивает на покупке полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. При этом президент мадридского клуба Флорентино Перес считает, что более реально будет осуществить трансфер хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, который изъявил желание сменить клуб зимой, сообщает ESPN.

Сделка по возможному переходу 27-летнего датчанина оценивается в 30 миллионов евро. Однако Зидан хочет видеть в команде не его, а 26-летнего француза.

Эриксен в текущем сезоне провел 11 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.

Погба сыграл только в шести играх, пропусти часть сезона из-за травмы голеностопа. Теперь у него диагностирована трещина в пальце ноги.

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