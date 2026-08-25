Романо: Натан Салиба переходит в «Вильярреал»

«Вильярреал» достиг соглашения о переходе полузащитника «Андерлехта» и сборной Канады Натана Салиба, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма сделки по 22-летнему футболисту составит 15 миллионов евро. Салиба отправится в Испанию для медицинского обследования и подписания контракта.

Салиба играет за «Андерлехт» с июля 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 в 45 матчах полузащитник забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.