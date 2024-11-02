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«Жирона» победила «Леганес», команды забили 7 голов

Руслан Минаев
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«Жирона» в домашнем матче обыграла «Леганес» в 12-м туре ла лиги — 4:3.

У хозяев голы забили Мигель Гутьеррес, Арнау Мартинес, Кристиан Стуани и Серхио Гонсалес (автогол). У гостей отметились Ренато Тапиа, Хуан Крус и Мунир Эль-Хаддади.

«Жирона» с 15 очками занимает 10-е место в таблице ла лиги. «Леганес» с 11 очками — на 15-й строчке.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
02 нояб, 18:15. Montilivi (Жирона)
Жирона
4:3
Леганес

ФК Жирона
ФК Леганес
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«Осасуна» победила «Вальядолид» и поднялась на 4-е место в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
5
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
6
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
7
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
8
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
11
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
12
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
13
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
14
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
15
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
16
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
17
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 - : -
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 - : -
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 - : -
25.05 00:00
Валенсия – Реал
 - : -
25.05 00:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

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