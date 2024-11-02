«Жирона» победила «Леганес», команды забили 7 голов

«Жирона» в домашнем матче обыграла «Леганес» в 12-м туре ла лиги — 4:3.

У хозяев голы забили Мигель Гутьеррес, Арнау Мартинес, Кристиан Стуани и Серхио Гонсалес (автогол). У гостей отметились Ренато Тапиа, Хуан Крус и Мунир Эль-Хаддади.

«Жирона» с 15 очками занимает 10-е место в таблице ла лиги. «Леганес» с 11 очками — на 15-й строчке.