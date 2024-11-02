«Жирона» победила «Леганес», команды забили 7 голов
«Жирона» в домашнем матче обыграла «Леганес» в 12-м туре ла лиги — 4:3.
У хозяев голы забили Мигель Гутьеррес, Арнау Мартинес, Кристиан Стуани и Серхио Гонсалес (автогол). У гостей отметились Ренато Тапиа, Хуан Крус и Мунир Эль-Хаддади.
«Жирона» с 15 очками занимает 10-е место в таблице ла лиги. «Леганес» с 11 очками — на 15-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Осасуна
|12
|6
|3
|3
|17-16
|21
|
5
|Атлетико
|11
|5
|5
|1
|16-7
|20
|
6
|Мальорка
|12
|5
|3
|4
|10-9
|18
|
7
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|17-11
|18
|
8
|Бетис
|11
|5
|3
|3
|11-9
|18
|
9
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Жирона
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|
11
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
12
|Сельта
|11
|4
|1
|6
|17-20
|13
|
13
|Алавес
|12
|4
|1
|7
|14-19
|13
|
14
|Р. Сосьедад
|11
|3
|3
|5
|8-10
|12
|
15
|Леганес
|12
|2
|5
|5
|12-16
|11
|
16
|Хетафе
|11
|1
|7
|3
|8-9
|10
|
17
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
18
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
19
|Вальядолид
|12
|2
|2
|8
|9-24
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|- : -
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|25.05
|00:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|25.05
|00:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2
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