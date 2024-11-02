«Осасуна» победила «Вальядолид» и поднялась на 4-е место в ла лиге

«Осасуна» дома обыграла «Вальядолид» в матче 12-го тура ла лиги — 1:0.

Гол на 19-й минуте с пенальти забил Анте Будимир, который вместе с Килианом Мбаппе («Реал») и Рафиньей («Барселона») делит третью строчку списка лучших бомбардиров сезона в ла лиге.

«Осасуна» набрала 21 очко и поднялась на 4-е место в таблице чемпионата Испании, обойдя «Атлетико» (20 очков и матч в запасе). «Вальядолид» с 8 очками — на 19-й строчке.