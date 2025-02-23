Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» впервые с мая 2024-го

«Реал Сосьедад» объявил стартовый состав в матче 25-го тура ла лиги против «Леганеса».

С первых минут у басков выйдет хавбек Арсен Захарян. Россиянин попал в стартовый состав впервые с мая 2024 года. Большую часть сезона полузащитник пропустил из-за травмы.

Захарян в этом сезоне провел три матча и сделал один голевой пас.