Анчелотти: «Реал» подходит к самой важной части сезона в отличной форме»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру команды в матче 25-го тура ла лиги против «Жироны» (2:0).

«Мы хорошо контролировали игру, хорошо играли. У нас все отлично, лучшая новость дня — это возвращение Алабы. Он очень хорошо отыграл 60 минут, ему было очень комфортно. У нас начинают возвращаться некоторые защитники — Вальверде, Рюдигер. Мы подходим к самой важной части сезона в отличной форме», — приводит Marca слова Анчелотти.

«Реал» набрал 54 очка и догнал «Барселону» в таблице ла лиги. Мадридцы занимают второе место, уступая каталонцам по дополнительным показателям.

Следующий матч в чемпионате Испании «сливочные» проведут 1 марта против «Бетиса».