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Сегодня, 10:05

Винисиус жестом намекнул болельщикам «Райо Вальекано» на вылет в сегунду

Алина Савинова
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Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор оказался в центре скандала после матча 17-го тура ла лиги против «Райо Вальекано» (3:3).

Как сообщают зарубежные СМИ, по окончании встречи футболист столкнулся с недовольными выкриками фанатов команды соперника, когда направлялся к туннелю стадиона. На это он ответил демонстративным жестом, показав болельщикам два пальца и движение рукой вниз, добавив: «В сегунду».

Этот жест вызвал возмущение в социальных сетях среди болельщиков «пчел», которые назвали поведение игрока «Реала» неспортивным и неуважительным.

На ситуацию также отреагировал президент «Райо» Рауль Мартин Преса.

«Такое отношение, как у Винисиуса, неуместно, потому что в конечном итоге он говорит болельщикам таких клубов, как «Райо»: «Переходите во второй дивизион», в то время как для нас пребывание в высшей лиге означает выживание на всех уровнях», — заявил глава клуба.

«Райо Вальекано» набрал 20 очков за 16 матчей и располагается на 13-м месте в таблице чемпионата Испании.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 16 7 5 4 28-27 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
10
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 0 : 0
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 2 : 1
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 1 : 0
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 3 : 3
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 1 : 0
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 1 : 1
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 0 : 0
15.12 20:30
Вильярреал – Бетис
 1 : 2
15.12 23:00
Барселона – Леганес
 0 : 1
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 13 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
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