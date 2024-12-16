Тренер «Барселоны» Зорг — о матче с «Леганесом»: «Очень сложно понять это поражение»

Тренер «Барселоны» Маркус Зорг подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании «Леганеса» (0:1).

«Это была не лучшая игра. Первой проблемой было отсутствие концентрации в первые пять минут игры. Очень сложно понять это поражение. Мы пропустили ранний гол. У нас было 20 моментов, но мы не забили. Без этого победить трудно. Нам нужно извлечь из этого урок. Мы сыграли много сложных матчей за несколько дней, команда к этому не привыкла. Нам нужно над этим работать», — приводит слова Зорга Marca.

«Барселона» потерпела третье поражение в шести последних матчах ла лиги и с 38 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице. Столько же у «Атлетико», у которого матч в запасе. «Леганес» с 18 очками — на 15-й строчке.