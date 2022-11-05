«Вальядолид» победил «Эльче»

«Вальядолид» победил «Эльче» в матче 13-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

«Вальядолид» набрал 17 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

«Эльче» остается единственной командой, которая пока не одержала ни одной победы сезона. Команда идет на последнем, 20-м месте (4 очка).