Пике попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Альмерии»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в стартовый состав на матч против 13-го тура чемпионата Испании «Альмерии».
3 ноября Пике объявил, что в этом месяце покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру.
35-летний Пике — воспитанник «Барселоны». За 14 лет в каталонском клубе он 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз — Суперкубка страны, а также 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|2
|0
|29-10
|32
|
2
|Барселона
|12
|10
|1
|1
|29-4
|31
|
3
|Атлетико
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|
4
|Бетис
|12
|7
|2
|3
|16-8
|23
|
5
|Р. Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|16-15
|22
|
6
|Атлетик
|13
|6
|3
|4
|21-14
|21
|
7
|Осасуна
|12
|6
|2
|4
|13-11
|20
|
8
|Вильярреал
|12
|5
|3
|4
|14-8
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|
10
|Вальядолид
|13
|5
|2
|6
|13-18
|17
|
11
|Валенсия
|12
|4
|3
|5
|18-14
|15
|
12
|Хетафе
|13
|3
|5
|5
|12-19
|14
|
13
|Мальорка
|12
|3
|4
|5
|10-13
|13
|
14
|Альмерия
|12
|4
|1
|7
|15-20
|13
|
15
|Жирона
|13
|3
|4
|6
|18-21
|13
|
16
|Сельта
|12
|3
|2
|7
|13-24
|11
|
17
|Эспаньол
|12
|2
|5
|5
|15-20
|11
|
18
|Кадис
|13
|2
|5
|6
|8-24
|11
|
19
|Севилья
|12
|2
|4
|6
|11-19
|10
|
20
|Эльче
|13
|0
|4
|9
|9-29
|4
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.11
|23:00
|
Жирона – Атлетик
|2 : 1
|5.11
|16:00
|
Хетафе – Кадис
|0 : 0
|5.11
|18:15
|
Вальядолид – Эльче
|2 : 1
|5.11
|20:30
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|5.11
|23:00
|
Барселона – Альмерия
|- : -
|6.11
|16:00
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|6.11
|18:15
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
|6.11
|20:30
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
|6.11
|23:00
|
Бетис – Севилья
|- : -
|7.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|10
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|6
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|10
|1
|5
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