Вальверде: «Грустно видеть Модрича и Крооса на скамейке запасных»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде после победы над «Реалом Сосьедад» (2:1) в 5-м туре ла Ллиги считает, что Тони Кроос и Лука Модрич стали реже появляться в старте.

«Немного грустно видеть Модрича и Крооса на скамейке запасных, это игроки высочайшего калибра, которые так много выиграли вместе. Я бы хотел, чтобы на поле выходили сразу 15 человек. Важно то, что, кто бы ни выходил на поле, он чувствует поддержку Тони и Луки, как я чувствую ее сейчас», — цитирует Вальверде Relevo.

В этом матче футболист отметился голом на 46-й минуте.

У «Реала» пять побед в пяти турах и первое место в турнирной таблице ла лиги. У «Реала Сосьедад» 6 очков и 11-я позиция.