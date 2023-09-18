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Сегодня, 10:15

Вальверде: «Грустно видеть Модрича и Крооса на скамейке запасных»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде после победы над «Реалом Сосьедад» (2:1) в 5-м туре ла Ллиги считает, что Тони Кроос и Лука Модрич стали реже появляться в старте.

«Немного грустно видеть Модрича и Крооса на скамейке запасных, это игроки высочайшего калибра, которые так много выиграли вместе. Я бы хотел, чтобы на поле выходили сразу 15 человек. Важно то, что, кто бы ни выходил на поле, он чувствует поддержку Тони и Луки, как я чувствую ее сейчас», — цитирует Вальверде Relevo.

В этом матче футболист отметился голом на 46-й минуте.

У «Реала» пять побед в пяти турах и первое место в турнирной таблице ла лиги. У «Реала Сосьедад» 6 очков и 11-я позиция.

Лука Модрич
Тони Кроос
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
4
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
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16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
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16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 5 : 0
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 3 : 2
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 1 : 0
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
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