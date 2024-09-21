«Валенсия» обыграла «Жирону» и одержала первую победу в сезоне
«Валенсия» в матче 6-го тура чемпионата Испании обыграла на своем поле «Жирону» со счетом 2:0.
Отличились Дани Гомес и Хуанпе, который забил в свои ворота.
После этого матча «Валенсия», одержав первую победу, с 4 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, «Жирона» с 7 очками — на 13-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|
2
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
3
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
4
|Реал
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
5
|Атлетик
|6
|3
|1
|2
|8-6
|10
|
6
|Осасуна
|6
|3
|1
|2
|8-11
|10
|
7
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
8
|Бетис
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
9
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|
10
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
11
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
12
|Р. Вальекано
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
13
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
14
|Вальядолид
|6
|1
|2
|3
|2-13
|5
|
15
|Леганес
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
17
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
18
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
19
|Хетафе
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|
20
|Лас-Пальмас
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
Результаты / календарь
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38 тур
|20.09
|22:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.09
|15:00
|
Вальядолид – Р. Сосьедад
|0 : 0
|21.09
|17:15
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|2 : 1
|21.09
|19:30
|
Валенсия – Жирона
|2 : 0
|21.09
|22:00
|
Реал – Эспаньол
|- : -
|22.09
|15:00
|
Хетафе – Леганес
|- : -
|22.09
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|22.09
|19:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|22.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|23.09
|22:00
|
Бетис – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|3
|
|
Борха Иглесиас
Сельта
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1
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