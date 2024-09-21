«Валенсия» обыграла «Жирону» и одержала первую победу в сезоне

«Валенсия» в матче 6-го тура чемпионата Испании обыграла на своем поле «Жирону» со счетом 2:0.

Отличились Дани Гомес и Хуанпе, который забил в свои ворота.

После этого матча «Валенсия», одержав первую победу, с 4 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, «Жирона» с 7 очками — на 13-й строчке.