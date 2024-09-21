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Сегодня, 20:15

«Реал» — «Эспаньол»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Реал» примет «Эспаньол» в матче 6-го тура ла лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Реал» проведет домашний матч с «Эспаньолом» в 6-м туре чемпионата Испании в субботу, 21 сентября. Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матча «Реал» — «Эспаньол» покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), телеканале «Матч! Футбол 2» (по платной подписке). Начало трансляции — в 21.55 мск.

Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в трансляции эфира федерального канала). Контент стриминговых сервисов доступен при условии подписки.

За ключевыми событиями игры «Реал» — «Эспаньол» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 6-й тур
21 сент, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Эспаньол

В 5 турах этого сезона ла лиги «Реал» набрал 11 очков и расположился на третьем месте, «Эспаньол» — с 7 очками на 12-й строчке.

ФК Реал
ФК Эспаньол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Атлетик 6 3 1 2 8-6 10
6
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
7
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
8
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
9
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
10
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
11
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
12
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
13
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
14
 Вальядолид 6 1 2 3 2-13 5
15
 Леганес 6 1 2 3 3-7 5
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
18
 Хетафе 5 0 3 2 2-4 3
19
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 3-10 1
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20.09 22:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.09 15:00
Вальядолид – Р. Сосьедад
 0 : 0
21.09 17:15
Осасуна – Лас-Пальмас
 2 : 1
21.09 19:30
Валенсия – Жирона
 - : -
21.09 22:00
Реал – Эспаньол
 - : -
22.09 15:00
Хетафе – Леганес
 - : -
22.09 17:15
Атлетик – Сельта
 - : -
22.09 19:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
22.09 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
23.09 22:00
Бетис – Мальорка
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Дани Ольмо

Дани Ольмо

Барселона

 3
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Сельта

 3
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 4
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Иньяки Уильямс

Иньяки Уильямс

Атлетик

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 3 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 3 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 3 1 1
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