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26 января, 23:58

«Атлетик» обыграл «Валенсию» и вышел в 1/2 финала Кубка Испании

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Атлетик» обыграл «Валенсию» в матче 1/4 финала Кубка Испании со счетом 3:1.

Голами в составе команды из Бильбао отметились Гоньи Икер Муниаин, Нико Уильямс и Микель Весга (с пенальти). На 43-й минуте игрок «Атлетик» Оскар Де Маркос забил в свои ворота.

Соперник красно-белых в полуфинале Кубка Испании станет известен по итогам жеребьевки.

Испания. Кубок. 1/4 финала
26 янв, 22:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:3
Атлетик

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Валенсия
0
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 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
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 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
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 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
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 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
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 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
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 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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