«Атлетик» обыграл «Валенсию» и вышел в 1/2 финала Кубка Испании

«Атлетик» обыграл «Валенсию» в матче 1/4 финала Кубка Испании со счетом 3:1.

Голами в составе команды из Бильбао отметились Гоньи Икер Муниаин, Нико Уильямс и Микель Весга (с пенальти). На 43-й минуте игрок «Атлетик» Оскар Де Маркос забил в свои ворота.

Соперник красно-белых в полуфинале Кубка Испании станет известен по итогам жеребьевки.