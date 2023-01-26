Гвардиола: «Если «Барселона» позовет меня — я приеду. Это мой клуб»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к «Барселоне».

Ранее Гвардиола высказывался о любви главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты к своей команде.

«Отношения Артеты с «Арсеналом» похожи на мои с «Барселоной». Я могу тренировать «Манчестер Сити», могу работать где угодно, но если «Барселона» позовет меня, я поеду туда. Это мой клуб», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В 2016 году Артета вошел в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити». В 2019 он возглавил лондонский «Арсенал». Действующий контракт Артеты с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Гвардиола работал с «Барселоной» с 2008 по 2012 год. При нем каталонский клуб становился двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира среди клубов, трижды выигрывал чемпионат Испании и Суперкубкок Испании, а также дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА и Кубка Испании.