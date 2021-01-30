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Тренер «Реала»: «Мы вышли вперед, но гол «Леванте» надломил нас»

30 января 2021, 23:41
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Тренер мадридского «Реала» Давид Беттони прокомментировал поражение от «Леванте» в матче 21-го тура чемпионата Испании (1:2).

«Это очень тяжелое поражение, учитывая, что уже с девятой минуты мы играли в меньшинстве, — цитирует тренера Marca. — Мы вышли вперед, но гол «Леванте» надломил нас. Вторую половину наша команда начала здорово, а затем пропустили необязательный. Я увидел, что мои ребята бились до последнего — это главное.

Шансы на чемпионство? Мы продолжаем верить в команду. Думаю, что все болельщики «Реала» придерживаются такой же позиции».

«Реал» уже отстает на семь очков от мадридского «Атлетико», при это «матрасники» имеют еще две игры в запасе.

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